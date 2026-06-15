俳優の菅生新樹が15日、都内で行われた28日スタートのNHKプレミアムドラマ『勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜』（毎週日曜後10：00）取材会に登壇。撮影地となった長野の魅力を語った。【写真】渋くてかっこいい…深緑のジャケットで登場した菅生新樹医療ドラマの今作では、菅生は新人研修医・桂正太郎を演じる。長野には撮影で何度も訪れ、「1話を見ていただいたらわかると思うんですけど、嘘みたいにきれいな景色で。CGか