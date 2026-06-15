俳優の松本まりか、高橋メアリージュン、根本宗子監督が15日、都内でMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート毎週木曜深0：59）の第1話先行上映＆トークイベントに参加した。【写真】根本宗子監督の私物のジャケットを着ている高橋メアリージュン（写真右側）ファッションも見どころとなる本作。この日は第1話で着用している衣装で登場した。好きだったファッションについて松本は「この衣装は、なかなか着な