昔はご近所さんからおすそ分けをもらったりすることがあったが、最近は事件に巻き込まれる可能性があるようだ。 東京・墨田区危機管理は4日、公式X（旧Twitter）で「警察署からのお知らせ」として注意を呼びかけた。「親族や近所の者を騙（かた）り、『いちごをいっぱいもらったから分けてあげる。』等の不審な電話が架かってきていると、複数確認されています」 例としてこんな話がある。昨年6月、50代男性が自分の母親（80代