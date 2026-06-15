気象庁は秋田県の鹿角市と小坂町に「レベル4土砂災害危険警報」を発表しました。【映像】秋田港（実際の様子）命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっていて厳重な警戒が必要です。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。土砂災害警戒区域などにいる人は自治体からの避難情報を確認してください。避難指示が発令されていなくても、気象庁のキキクルなどを確認し早めの避難を心がけてくだ