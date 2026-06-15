【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領が８０歳の誕生日を迎えた１４日、首都ワシントンのホワイトハウス敷地内で総合格闘技団体「ＵＦＣ」の試合が開かれた。７月の建国２５０年を祝う行事の一環と説明しているが、公私混同との指摘も出ている。この日はホワイトハウス南側の芝生に八角形のリングが設置され、試合が行われた。歴代大統領も敷地内でテニスなどを楽しんだことがあるが格闘技は異例だ。格闘技好きのトラ