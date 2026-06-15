阪神は「NPBジュニアトーナメントKONAMICUP2026」に出場する阪神タイガースジュニアチームのセレクション要項を発表した。対象は近畿圏在住の小学6年生。一次セレクションの応募は6月18日から受け付ける。佐藤輝明もタイガースジュニアのOBだ。要項は球団公式HPで。