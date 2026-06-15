気象庁は青森県の青森市と十和田市、平川市、七戸町に加え、新郷村にも「レベル4土砂災害危険警報」を発表しました。また、青森県五戸町には「レベル4大雨危険警報」を発表しました。【映像】青森県5つの市町村に「レベル4土砂災害危険警報」命に危険を及ぼす土砂災害や低い土地の浸水、河川氾濫の恐れが高まっていて厳重な警戒が必要です。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。土砂災害警