インスタント麺メーカー『エースコック』は、わかめをまるごと味わえるラーメンを新発売する。6月22日から全国で販売されるのは「わかめオールスターわかめラーメンしょうゆ」。いったいどんな商品なのか。わかめを食べ尽くす新ラーメン6月22日〜わかめオールスターわかめラーメンしょうゆ「根から葉まで食べ尽くす！」というキャッチコピーに思わず目が行く。その言葉通り、わかめを丸々楽しめるのは「わかめオールスタ