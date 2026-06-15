タレントの川崎希が14日に自身のアメブロを更新。息子のために購入したグッズの値段に驚いたことを明かした。この日、川崎は「昨日はかげとらの大好きなラブブの期間限定ミュージアム？みたいのに行ってきて」と切り出し、長男と出かけたことを報告。限定グッズのノートを購入したといい「ノートだから2000円くらいかな〜？と勝手に想像して特に値段を見ずにレジに出したら8000円！！」とその金額に驚いたことを告白した。商品の写