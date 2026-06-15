askenは15日、AI食事管理アプリ「あすけん」において、食事相談チャット機能「AIこんだて提案（β版）」の先行体験を開始した。有料の「あすけんプレミアムサービス」加入者を対象に、iOS版から先行してリリースされ、Android版も今後のアップデートで対応を予定する。 新機能では、アプリでおなじみの栄養士キャラクター「未来さん」と対話しながら、これまでの食事記録や目標摂取カロリー