俳優の杉浦太陽が14日に自身のアメブロを更新。家族でアミューズメントパーク『ナンジャタウン』を訪れたことを報告した。この日、杉浦は「みんなでナンジャタウンへ」と切り出し「昭和な空間での、コアとユメア」と三男・幸空（こあ）くんと次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがレトロな部屋にいる写真を公開。「この時代に生まれてたら、こんな光景だったのかなぁ」と思いを馳せた。続けて「古き良き時代ですね」と述べつつ「僕も昭和生