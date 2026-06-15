現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループF第１戦で、森保一監督が率いる日本代表がオランダ代表と対戦。２−２で引き分けた。この試合に途中出場したオランダ代表の10番を背負うFWメンフィス・デパイの“愚行”が話題を呼んでいる。日本が１−２とリードされ迎えた83分、ルーズボールの競り合いの際に谷口彰悟に突進。左腕で谷口の顔面を強打する格好となり、イエローカードを受けた。オランダメディア『FC.