【Ｗ杯GS第１節】日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアムワールドカップは現地観戦。ダラスに来ました。４年に一度の祭典、雰囲気も良くて、最高です。日本の初戦、オランダ戦。盛り上がったね。粘り強く２−２の引き分けに持ち込んだ。もちろん、勝ちたかったけど、二度のリードを奪われても、追いついてみせた。日本の底力を改めて感じたよ。序盤は、ほとんどハイプレスはなくて、構える守備。おそらくは、