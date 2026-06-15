タレントの重盛さと美さんは6月14日、自身のInstagramを更新。へそ出しショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】重盛さと美の美しいくびれ「くびれエグいな」重盛さんは「Forever Young」とつづり、12枚の写真を投稿。クリームカラーのリブニットのトップスに、ヴィンテージ感がおしゃれなデニムパンツを合わせたコーディネートです。トップスの丈が短く、へそが見えているのがポイント。くびれの美しさが際立っています。