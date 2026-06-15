元AKB48でタレントの横山由依さんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で純烈メンバー・後上翔太さんとの連名で妊娠を報告しました。【画像】横山由依の妊娠報告連名の文書で妊娠を報告横山さんは「皆様にご報告があります！」とつづり、後上さんとの連名による報告文画像を載せています。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしていま