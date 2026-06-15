元AKB48の横山由依さん（33）が、純烈の後上翔太さん（39）との間に第1子を妊娠したことを15日、連名の文書で発表しました。2人は、それぞれの公式Xに連名の文書を掲載し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」とつづり、第1子妊娠を報告しました。続けて、「秋ごろの出産を予定しております。体調と相談しながら、いただいたお