俳優の松本まりかと高橋メアリージュンが１５日、都内で行われたＷ主演を務めるＭＢＳドラマ「エミリとマリア」（木曜深夜０・５９）第１話先行上映会＆トークイベントに監督・脚本の根本宗子氏と登壇した。主演の２人は昨年放送されたテレビ朝日「奪い愛、真夏」でドロドロな“恋敵”だった関係から一転、今作では幼なじみの“親友”を演じる。松本が「（前作の）物語はドロドロでしたけど、共演してメアちゃんにほれてしまっ