俳優の松本まりか、高橋メアリージュン、根本宗子監督が15日、都内で行われたMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート毎週木曜深0：59）の第1話先行上映＆トークイベントに参加した。【写真】かわいい！オシャレな衣装に満面の笑みの松本まりか昨年、『奪い愛、真夏』（テレビ朝日）での強烈な奪い合いから一変、今作では松本と高橋が何でも話し合える大親友として再共演を果たす。高橋は「まりかちゃんとは1