「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、スウェーデン代表５−１チュニジア代表」（１４日、モンテレイ）日本と同組のスウェーデンがチュニジアに勧奨。プレミアリーグ史上最高額の約２５０億円でリバプールに移籍したエースストライカーのアレクサンダー・イサクが鮮やかな２点目を決め、３得点に絡む活躍を見せた。スウェーデンは前半７分にアヤリが先制ゴールを決めた。そして前半３０分、ロングボールを左サイドで受けたイサクが