「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、スウェーデン代表５−１チュニジア代表」（１４日、モンテレイ）チュニジアは初戦でスウェーデンに完敗した。次戦の日本戦へ向けて課題を残すゲームだ。直前の強化試合で連敗を喫し、チームとして状態が上がっていないチュニジア。前半７分に先制点を奪われると、同３０分にはイサクを止めることができず２点目を決められた。前半終了間際にレキクが反撃のゴールを決めて１点差で折り返した