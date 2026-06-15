女優山口智子（61）が、13日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。旅先での夫・唐沢寿明について語った。ゲストが自身の思い出の「食」について語るトークバラエティー。山口は夫婦で通う東京・中目黒にあるスペイン料理店を紹介すると「唯一夫とものすごく趣味が合うと言ったら、スペインの“バル飯”。あれに対する愛が、夫と私は一番濃いってことで共通できてる」と性格の違う唐沢と話が通じる部分だ