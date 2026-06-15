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【どきゅーとぷち「ウマ娘 プリティーダービー」特大ぬいぐるみミホノブルボン/ライスシャワー】 予約期間：6月19日11時～7月27日23時59分 12月 発送予定 価格：各29,700円 タイトーは、特大ぬいぐるみ「どきゅーとぷち『ウマ娘 プリティーダービー』特大ぬいぐるみミホノブルボン/ライスシャ