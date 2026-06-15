アスレチックス傘下３Ａに所属している台湾人左腕のリン・ウェイエン投手が２試合連続炎上＆故障者リスト入りしたことを現地メディア「ＴＳＮＡ」が日本時間１５日に詳報した。リン・ウェイエンは２０２４年６月に契約金１１３万ドルと高い評価を得てアスレチックスに入団すると、最速１５０キロ超の力強い直球とチェンジアップなどを武器に活躍。今春に行われたＷＢＣにも台湾代表として参加すると、米国の専門誌「Ｂａｓｅｂ