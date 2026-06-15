映画館の料金や飲食代の値上がりが続くなか、家族4人で映画を観に行ったらチケット代やポップコーン代、交通費を合わせて1万円を超えてしまったという家庭もあるかもしれません。 こうした出費に対して、「たまの休日だから問題ない」という考え方がある一方で、「映画だけで1万円は使いすぎではないか」と不安になる人もいるでしょう。 そこで本記事では、家族4人で映画館へ行った場合にかかる費用の実態や、