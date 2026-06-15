落語家の立川志らくが１５日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で日本がオランダと２―２で引き分けたことを取り上げた。サッカー元日本代表の中澤佑二氏は「先制されて追いつくのは難しい、勝てたはずのオランダの方がダメージが大きい。日本は気分が乗った状態で次戦に挑める」と執念のドローの価値を評価をした。コメントを求めら