元ＮＨＫアナウンサーの中川安奈が１５日、Ｘを更新。賛否分かれる本田圭佑の解説に言及した。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、日本はオランダに２―２で引き分けた。本田はこの日のＮＨＫ中継に登場。「１１番がめっちゃうざいんですよ」「相手は今日ガクポや。１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」「オランダはとにかくデカいです。トイレの便器も高い」と?本田節?の解説が話題