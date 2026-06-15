ガールズグループSecretが、一層愛らしく、遊び心溢れる感性で華麗な帰還を予告した。来る6月18日18時、Secretのスペシャルミニアルバム『Secret Flavor』がリリースされる。【写真】Secret、再結成も“不仲説”メンバーの姿はなくこれに先立ち、6月14日、Secretは公式SNSを通じて、新アルバムの2番目のコンセプトフォトを公開し、カムバックへの期待を高めた。公開された写真のなかでヒョソン、ジンガー、イェビンは、多彩な色が