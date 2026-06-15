SEVENTEENと同じPLEDISエンターテインメントから誕生したガールズグループPRISTIN出身のチョン・ウヌが、アイドルとして活動していた当時を振り返った。最近、チョン・ウヌは現在勤務しているソウル・江南（カンナム）の美容整形外科で、本サイト提携メディア『OSEN』のインタビューに応じた。【画像】チョン・ウヌ、美容外科勤務の“現在の姿”チョン・ウヌは2017年にPRISTINのメンバーとしてデビューしたが、グループは2019年5月