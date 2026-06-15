日本代表のサッカーには現代サッカーの本質が詰まっている。サッカー日本代表は6月15日（日本時間）、米テキサス州アーリントンのダラス・スタジアムで行われたグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2のドローで終えた。【画像】日本代表に“韓国国旗”を表示、韓国TV局が謝罪2度のリードを許しながらも、FIFAランキング8位の強豪を相手に堂々たる戦いぶりを見せ、貴重な勝ち点1を獲得した。三笘薫、南野拓実、遠藤航を欠くな