IZ*ONE出身の歌手チェ・イェナが、日本ファンの心を「キャッチ」した。チェ・イェナは6月13日・14日、東京・Zepp DiverCityで開催された「2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo」を通じて、アジアツアーのフィナーレを飾った。【写真】チェ・イェナ、BTS・JINとペアルック2SHOTこの日チェ・イェナは『Catch Catch』『NEMONEMO』『SMARTPHONE』『Good Morning』『DNA』『It was love』『The Giving T