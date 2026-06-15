歌手兼女優IUが、ドラマ『21世紀の大君夫人』を終えて、知人へのお祝いパフォーマンスを通じて近況を伝え、ネットで話題沸騰中だ。去る6月14日、IUとNetflixドラマ『おつかれさま』で共演した子役女優キム・テヨンの母親は、娘のSNSに「テヨンが世界で最も好きな！！！IUさんに会った。結婚式に行ったら、お姉さんの真隣で！！娘の願いが叶った」という文章とともに、IUと撮影した写真を投稿した。【写真】主演ドラマが大炎上中…I