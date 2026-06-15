【モデルプレス＝2026/06/15】女優の福本莉子が6月15日、都内で開催されたNHKプレミアムドラマ「勿忘草の咲く町で〜安曇野診療記〜」（毎週日曜よる10時〜／6月28日スタート）取材会に、共演の菅生新樹、制作統括の石井満梨奈氏とともに出席。FIFAワールドカップ26の早朝観戦を明かした。【写真】25歳女優、W杯観戦で4時半起床も変わらぬ美貌◆福本莉子、W杯は「4時半くらいに起きて見ました」サッカー好きの共通点を持つ福本と菅