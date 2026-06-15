エクセルシオール カフェは、2026年6月25日から、エクセごはんの新作「スパイシーチキンのジャンバラヤ」、すっきりとした飲み心地の「マンゴー&ピーチティー」「マンゴー&ピーチソーダ」を発売する。このほか、手軽に食べられる「チャバッタサンド 海老&アボカドディップ」「生ハム&リコッタ」、新しい食べ方を提案するスイーツ「割って食べるパリチョコレモンティラミス」と「じゅわっとあふれる果実 ホワイトピ