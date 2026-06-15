【モデルプレス＝2026/06/15】元乃木坂46の鈴木絢音が6月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスを合わせた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】27歳元乃木坂「完璧なスタイル」美脚のぞくミニ丈ショット◆鈴木絢音、しゃがんだ姿から美脚スラリ鈴木は「明日も放送ございいます 皆さま お聞きください！」とつづり、毎週日曜夜7時30分から放送のラジオ番組「大津功と鈴木絢音の通になりた〜い！」（CBCラジオ）の告知と