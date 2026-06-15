気合を入れて新しい髪型で現れた彼女に、ウッカリした反応をしてしまって、スネられた経験はないでしょうか。そこで今回は10代から30代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「髪を切った彼女に『もうイメチェンしない！』とショックを与える反応」と、女性が望む返し方を紹介します。【１】「俺は長いほうが好きだ」と、自分の好みを押しつける「『早く伸ばせよ』って、私の自由でしょ！」（20代女性）というように、彼女