◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組スウェーデン５―１チュニジア（１４日、モンテレイ競技場）日本と同じ１次リーグ（Ｌ）Ｆ組のＦＩＦＡランク３８位・スウェーデンは５―１で同４５位・チュニジアに圧勝した。ＳＮＳでは「日本より強いだろこれ」「点取りすぎだなあ」「スェーデン怖すぎ」「決定力が尋常じゃない」「２６日が決戦になりそう」など、多くの反響が上がっている。前半７分、スウェーデンはＭＦアヤリが