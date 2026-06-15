RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL イメージ図Ⓒサンライズ 株式会社バンダイナムコフィルムワークスは、6月20日から8月31日の期間、ダイバーシティ東京 プラザ2F フェスティバル広場に立つ実物大ユニコーンガンダム立像の特別装飾を実施する。2017年9月24日に竣工し、約9年間お台場のダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場で展示されてきた「実物大ユニコーンガンダム立像」が2026年8月31日