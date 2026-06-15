巨人・長野久義編成本部参与が１３日に台湾インターコンチネンタル野球場で行われた「中信兄弟―楽天モンキーズ」で始球式を行った。「Ｂｒｏｔｈｅｒｓ×Ｇｉａｎｔｓ前進州際〜ＧＩＡＢＢＩＴ‘ＳＣＨＡＬＬＥＮＧＥ〜」として開催された一戦。新人時代以来人生で２度目の始球式だったという長野氏は「人生２度目の始球式でしたが、キャッチャーまで届いて良かったです」とコメントしている。また、同戦では球団公式マ