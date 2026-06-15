高知市のアパートで、近くに住む男性の部屋の窓ガラスや玄関ドアを壊したとして、警察は6月14日夜、高知市の70代の男を逮捕しました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、自称 高知市北中山の無職・佐田静夫容疑者（72）です。警察によりますと、佐田容疑者は6月14日午後9時50分頃、高知市の70代男性が住んでいるアパート1階の部屋の窓ガラス2枚を割り、玄関ドアを壊した疑いが持たれています。男性から「窓のガラスが割