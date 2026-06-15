俳優・高石あかり(※高=はしごだか)が、23日発売のモード誌『SPUR』8月号通常版（集英社）に登場。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインに抜擢され、ピュアな演技で高い注目を集めている高石は、今回が同誌初の表紙となる。【別表紙】スペシャルなビジュアル！ZEROBASEONEが登場初のカバーに登場した高石は、まるで天使の羽のようなシェイプを描くドレスをまとい、儚げな表情で佇む姿を披露。手もとには「TASAKI」のパール