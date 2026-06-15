夏のメイクは、軽やかさと華やかさのバランスが大切。そんな季節にぴったりな新作が、エテュセから登場しました。2026年6月11日より発売される新色アイシャドウ「シーグラスベージュ」は、涼しげな透明感ときらめきを演出する注目カラー。また、SNSで話題となった束感ロングマスカラも引き続き人気を集めています。夏の日差しに映える、抜け感たっぷりのアイメイクをご紹介します♪ 涼やかな透明感を叶える新