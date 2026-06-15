Aぇ！groupの正門良規（29）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして出演。驚きのスケジュール管理法を明かした。今年デビュー2周年を迎えたAぇ！group。デビュー直後だった前回の同番組出演時には、専用の移動車がなく、新幹線では指定席であることを語っていたが、その後の変化についてメンバーの佐野晶哉は「（新幹線は）グリーンに」、末澤誠也は「移動車も真っ黒いデッカい車に」と待遇が良く