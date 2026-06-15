優勝を果たし、歓喜するハリケーンズの選手たち＝ラスベガス（AP＝共同）北米プロアイスホッケーNHLの王者を決めるスタンリー・カップ決勝（7回戦制）は14日、米ネバダ州ラスベガスで第6戦が行われ、東カンファレンス王者のハリケーンズが、西カンファレンスを制したゴールデンナイツを3―0で下し、4勝2敗で2005〜06年シーズン以来20季ぶり2度目の優勝を果たした。第1ピリオドにホールが先制ゴールを挙げ、第2、3ピリオドにも1