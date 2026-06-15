サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、日本と同じ１次リーグＦ組のスウェーデン―チュニジア戦がメキシコのモンテレイで行われ、スウェーデンが５―１で快勝し、白星発進した。１試合を終え、Ｆ組はスウェーデンが勝ち点３で首位、オランダと日本は勝ち点１、チュニジアは勝ち点なしの最下位となった。スウェーデンは７分頃、こぼれ球を収めたＭＦアヤリ（ブライトン）が、強烈なミド