日本陸上競技選手権大会が6月12日から14日まで愛知・名古屋のパロマ瑞穂スタジアムで開催。最終日には男子5000mが行われました。レースは、昨秋の世界選手権東京大会にも出場した森凪也選手（Honda/中央大学OB）が13分22秒41で制し、9月開催のアジア大会の日本代表に内定しました。決勝は予選を突破した18人で行われましたが、そのうち8人を大学生ランナーが占め、決勝のレースでも躍動しました。レース前半は、今年の箱根駅伝で6