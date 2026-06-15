日産「プレミアムSUV」12年ぶりに復活！2026年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の新たな認定制度を活用し、海外市場向けのモデルが米国生産車として日本市場に導入されることになりました。こうした中、日産は、かつて国内での販売を終了し、海外専売モデルとなっていたプレミアムSUV「ムラーノ」を日本市場に導入されることが正式に発表され、2026年6月3日に注文受付が開始され、2027年初頭の発売が予定されています。