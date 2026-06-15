運転中「おにぎりパクパク」で罰金9000円!?日常の運転において、スマートフォン（スマホ）の画面を見つめたり通話したりする行為が厳しい罰則の対象になることは、今や多くのドライバーに広く浸透しています。しかし、手元で操作する通信機器以外にも、私たちが日常生活の延長線上で何気なく行っている行為が、警察による取り締まりの対象となり、法律違反とみなされるリスクがあることはあまり意識されていません。【画像】「