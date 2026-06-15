「めちゃコミック」と、小説投稿サイト「エブリスタ」が共同で小説コンテスト「めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞」を開催する。応募期間は2026年9月14日3時59分まで。 【写真】特別審査員の蒼井翔太 本コンテストは、「めちゃコミック」で配信する女性向けコミカライズ作品の原作発掘を目的としたもの。これまで「めちゃコミック」では、エブリスタ原作のコミカライズ作品が多くの支持を集めてきた。ドラマ化された『