SB C&S株式会社は、Turtle Beachのマルチプラットフォーム対応ワイヤレスゲーミングヘッドセット『Stealth Pro II Wireless Gaming Headset』を2026年7月下旬から販売開始すると発表した。販売に先立ち、本日から各店舗で順次予約受け付けを開始する。 （関連：【画像】ドライバーには独自の60mm Eclipseデュアルドライバーを採用） 本製品は、『Stealth Pro』の後継となるTurtle Beachの最新か