私はミドリ。美容院で髪を整え、新調したピアスで臨んだランチ。しかしサキは私の親切を自分の手柄にし、娘のジュリの進級話も食い気味に自分の自慢話で上書きされてしまいました。周囲もサキばかりを褒めそやし、私の話に触れる人は誰もいません。私の言葉や行動はすべて無視、自慢の前振りにされることに虚しさを感じました。冷たい風の中、私はこのグループで存在を認められず、ただただ拍手を送るだけの「観客」にすぎないのだ